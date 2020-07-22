«Спартаку» интересен форвард Александр Кокорин, заканчивающий сезон в составе «Сочи». Как отмечает Sport24, московский клуб в ближайшее время сделает 29-летнему нападающему выгодное предложение.

Отметим, что соглашение игрока с петербургским «Зенитом» истекает по окончании сезона. В составе «Сочи» Кокорин отыграл десять матчей, забил семь голов и сделал три голевые передачи.

Ранее отмечалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак проведет переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером на тему возвращения нападающего Александра Кокорина.