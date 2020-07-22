Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном фигурном катании, рассказала, об успешной сдаче Единого государственного экзамена.
Фигуристка выложила фотографию в купальнике, где она загорает на пляже, отметив, что когда экзамены сданы, можно пару деньков и на солнышке понежиться.
«Несколько слов о ЕГЭ: не могу сказать, что на экзаменах было адски сложно или неимоверно легко. Нет, было всего понемногу, однако я справилась, и довольно неплохо», — написала Бойкова в инстаграме.
View this post on Instagram
Экзамены сданы, теперь можно и пару деньков на солнышке понежиться!????Все-таки петербургский зеленоватый оттенок лица не всегда выглядит уместно???? Несколько слов о ЕГЭ: не могу сказать, что на экзаменах было адски сложно или неимоверно легко. Нет, было всего понемногу, однако я справилась и довольно неплохо???? Теперь небольшая передышка, а после-снова в бой (точнее на лёд и в институт)????
Выступающая в паре с Дмитрием Козловским спортсменка, отметила, что после небольшой передышки вновь ринется в бой.
Комментарии Развернуть