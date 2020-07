View this post on Instagram

Экзамены сданы, теперь можно и пару деньков на солнышке понежиться!????Все-таки петербургский зеленоватый оттенок лица не всегда выглядит уместно???? Несколько слов о ЕГЭ: не могу сказать, что на экзаменах было адски сложно или неимоверно легко. Нет, было всего понемногу, однако я справилась и довольно неплохо???? Теперь небольшая передышка, а после-снова в бой (точнее на лёд и в институт)????