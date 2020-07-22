Комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение «Химок» выступать в РПЛ, предсказав работу на посту наставника команды Сергея Юрана.

По словам Губерниева, Сергей Юран не выдерживает головокружения от успехов, учитывая некоторые высказывания и события последних дней.

Юран, видимо, думает, что он Моуринью. Но ему придется очень многое доказывать. С ним мы поговорим после того, как его уволят, как обычно это бывает. Шанс у «Химок» есть, — цитирует Губерниева Metaratings.

Губерниев отметил, что рад за Юрана и тот большой молодец, но фундамент побед «Химок » заложил Андрей Талалаев.