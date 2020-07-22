Глава пресс-службы «Крыльев Советов» Максим Съестнов рассказал, что клуб собирается обратится в РПЛ с заявлением о своем вылете в низший дивизион по неспортивному принципу.

По словам Съестнова, спортивный принцип нарушен во многих сферах. На общем собрании РПЛ будет принято решение, и исполком его утвердит.

«Химки» заняли второе место, поэтому, конечно, по спортивному принципу выходят в РПЛ. Мы подготовили письмо, которое, надеемся, будет рассмотрено на собрании РПЛ», — приводит слова Съестнова «КП-Самара».

Самарский клуб потерял шансы на сохранение места в РПЛ после того, как «Сочи» в 29-м туре получил техническое поражение из-за вспышки коронавирса в команде, которая не позволила сыграть с «Тамбовом», гарантирующим себе место не ниже 14-го.