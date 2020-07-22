Новичок «Зенита» Игорь Вольхин прокомментировал переход в петербургский клуб.

Как отметил Вольхин, для него это важная ступень в карьере. Форвард выразил большую благодарность главному тренеру и всему руководству за доверие.

«В первую очередь, для меня это огромная честь быть выбранным таким клубом, как «Зенит». Буду делать все возможное, чтобы помочь клубу достичь самых высоких результатов», — приводит слова баскетболиста официальный сайт «Зенита».

Вольхин отметил, что ждет прибытия в расположение клуба, чтобы познакомиться с командой и начать тренировочный процесс.