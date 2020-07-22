Московский ЦСКА сообщил о том, что защитник Хердур Магнуссон и форвард Арнор Сигурдссон имеют сомнительные итоги анализов на коронавирус.

Пресс-служба клуба объявила, что после очередного планового тестирования на COVID-19 анализы двух игроков Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными. Сообщается, что футболисты изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

Армейский клуб сразу уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую Премьер-Лигу, после чего провел необходимые профилактические мероприятия.

«После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших», — сообщает пресс-служба клуба.

В заключительном туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Тамбова».