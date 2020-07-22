Аргентинский защитник Эммануэль Маммана впервые в сезоне сыграет в стартовом составе «Зенита». Центральный оборонец выйдет в паре с Данилой Прохиным в игре 30-го тура РПЛ с «Ростовом».

По краям защиты сыграют Игорь Смольников и Леон Мусаев. В центре поля выйдет Ерохин и Шамкин. По краям Шатов и Сутормин. В атаке — Ригони и Дриусси.

Лучшим бомбардиры РПЛ Сердар Азмун и Артем Дзюба остались в запасе. Также на скамейке запасных Кузяев, Осорио, Караваев и вратарь Одоевский.

«Зенит» и «Ростов» сыграют в Ростове-на-дону. Начало игры в 19.00.