Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о том, какую роль играет заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в работе с Евгенией Медведевой.

Орсер рассказал, что короткую программу Евгении поставил Джеффри Баттл, а Тарасова делится с ней своими отзывами и мыслями, как программу сделать ещё лучше.

«Она делала то же самое и в прошлые сезоны. Я очень уважаю её и ценю её знания», — приводит слова Орсера «Р-Спорт».

Напомним, Медведева находится в Москве, так как из-за пандемии коронавируса пока не может вернуться в Торонто. Она тренируется в ЦСКА вместе с группой Еленой Буяновой, их сотрудничество носит временный характер.

Брайан Орсер помогает своей подопечной дистанционно.