Руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил вероятность сотрудничество с политиком и олигархом Михаилом Прохоровым.

Майгуров рассказал, что не совсем говорил об оказании финансовой помощи СБР со стороны Прохорова.

«Перед прошлыми выборами я что‑то намекал. Возможно, что сейчас мы встретимся и обсудим какое‑то сотрудничество, но пока об этом не было никаких разговоров», — приводит слова Майгурова «Р-Спорт».

Напомним, с 2008 по 2014 год Прохоров занимал должность президента СБР. В мае 2014 года его сменил Александр Кравцов.