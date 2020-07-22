В Ростове-на-дону стартовал матч 30-го РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

«Зенит» вышел на игру составом далеким от оптимального. Учитывая близость финала Кубка России, Сергей Семак задействовал в игре игроков, которые не слишком много играли в этом сезоне.

В воротах играет Александр Васютин. В центре обороны — Прохин и Мамана. По краям Смольников и Мусаев. В полузащите Шамкин, Ерохин, Сутормин и Шатов. В атаке — Дриусси и Ригони.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. «Ростов» находится на пятом месте.