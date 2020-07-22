Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал переход в «Зенит» нападающего Игоря Вольхина.

Паскуаль отметил, что с приходом Игоря «Зенит» получает молодого игрока, который может набирать очки из разных ситуаций и различными способами. По словам Паскуаля, Вольхин уже всесторонне развитый игрок с имеющимся потенциалом для дальнейшего развития.

«Очень рад, что Игорь выбрал нас, так как это большой шаг вперед в его карьере», — приводит слова Вольхина официальный сайт «Зенита».

Отметим, что соглашение 22-летнего легкого форварда с «Зенитом» заключено на два года.