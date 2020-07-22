Форвард «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал информацию о своем возможном переходе в московский «Спартак».

«Не могу пока ничего ответить вам», — приводит слова Кокорина «Р-Спорт».

Соглашение Кокорина с петербургским «Зенитом» заканчивается по окончании сезона. Вторую часть сезона игрок провел в аренде в «Сочи», где забил семь голов в десяти матчах.

Ранее отмечалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак проведет переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером на тему возвращения нападающего Александра Кокорина.