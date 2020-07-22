Российский форвард Андрей Свечников признан лучшим игроком сезона по версии его товарищей по команде из «Каролины».

Отмечается, что 20-летний россиянин оказался самым молодым хоккеистом в истории «Каролины», кто получал приз, который носит название «Steve Chiasson Award».

В завершившимся регулярном чемпионате НХЛ Свечников сыграл 68 матчей и набрал 61 (24+37) очко. Свечников запомнился двумя красивыми голами, когда он, находясь воротами, принимал шайбу на клюшку и заносил ее в ворота.