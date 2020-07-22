Петербургский «Зенит» заключил соглашение с центровым Грегом Монро. Об этом сообщает Eurobasket.com. Пока неизвестен срок контракта игрока, которого в 2010 году выбрали под седьмым номером драфта НБА.

Ранее было известно, что Монро изучает варианты продолжения карьеры в НБА и в Европе, где на фаворитом в борьбе за игрока является «Зенит».

В прошлом сезоне Монро играл за «Баварию».. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 он сыграл в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. Ранее он девять лет в НБА за «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».