В заключительном матче чемпионата России РПЛ «Зенит» встречался с «Ростовом» в гостях. Встреча закончилась волевой победой команды Сергея Семака со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыли хозяева, воспользовавшись рикошетом после удара со штрафного — отличился Зайнутдинов.

Во втором тайме у «Зенита» появились на поле Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Счет сравнял Эмильяно Ригони, а победный мяч записал Сердар Азмун, забивший после паса Олега Шатова.

Таким образом, в списке бомбардиров РПЛ образовалось двоевластие — у Дзюбы и Азмуна по 17 забитых мячей.

«Зенит», обыграв «Ростов», набрал 72 очка, повторив рекорд по набранным очкам московского «Спартака» в 1999 году.