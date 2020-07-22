В заключительном матче чемпионата России РПЛ «Зенит» встречался с «Ростовом» в гостях. Встреча закончилась волевой победой команды Сергея Семака со счетом 2:1.
В первом тайме счет открыли хозяева, воспользовавшись рикошетом после удара со штрафного — отличился Зайнутдинов.
Во втором тайме у «Зенита» появились на поле Сердар Азмун и Артем Дзюба.
Счет сравнял Эмильяно Ригони, а победный мяч записал Сердар Азмун, забивший после паса Олега Шатова.
Таким образом, в списке бомбардиров РПЛ образовалось двоевластие — у Дзюбы и Азмуна по 17 забитых мячей.
«Зенит», обыграв «Ростов», набрал 72 очка, повторив рекорд по набранным очкам московского «Спартака» в 1999 году.
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