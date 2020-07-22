В 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» нанес крупное поражение над «Ахматом». Игра проходила на стадионе в Краснодаре и завершилась со счётом 4:0. Победа позволила «Краснодару» занять третье место и обеспечить себе место в квалификации Лиги чемпионов.

У «Краснодара» дубль сделал шведский нападающий Маркус Берг. Также он дважды ассистировал Реми Кабелла и Вандерсону.

В другой игре ЦСКА обыграл «Тамбов» со счётом 2:0 с помощью голов Георгия Щенникова и Ивана Облякова. ЦСКА заканчивал матч в меньшинстве после удаления Георгия Мелкадзе.

«Краснодар» набрал 52 очка и зафиксировался на третьем месте в РПЛ, дающее клубу право участвовать в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. ЦСКА с 50 очками занял четвертое место и сыграет в Лиге Европы.