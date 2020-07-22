В игре тридцатого тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» уступил московскому «Спартаку» со счётом 1:2. Матч проходил в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

На 40-й минуте автором забитого мяча стал Зелимхан Бакаев, реализовавший 11-метровый. На 44-й минуте «Рубин» восстановил равновесие — также с пенальти отличился Иван Игнатьев. Победный гол «Спартак» провел с пенальти — его реализовал Джордан Ларссон, забив на 71-й минуте.

«Спартак» финишировал в РПЛ с 39 очками, закончив сезон на седьмом месте. «Рубин» с 35 очками завершил сезон на десятом месте.