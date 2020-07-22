Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог встречи против «Ростова», в которой петербургский клуб выиграл со счетом 2:1.

Семак отметил, что это была хорошая игра по качеству. В начале первого тайма у «Зенита» были хорошие моменты, не хватало точности и остроты в передачах. А во втором тайме «Зенит» отдает должное Азмуну.

«Выход основных нападающих — Азмуна и Дзюбы — добавил остроты, вариантивности в завершающей стадии у нас стало больше. Моменты были очень неплохие. Некоторые из них реализовали, поэтому смогли добиться победы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зениту» осталось провести один матч в сезоне — финальный матч Кубка России с «Химками» 25 июля.