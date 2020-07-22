Форвард «Зенита» Сердар Азмун завершил гонку бомбардиров чемпионата России-2019/20 в свою пользу. Иранец забил за «Зенит» 17-й гол в РПЛ, выйдя на замену в матче с «Ростовом». Этот мяч позволил сравняться с Артемом Дзюбой по забитым мячам.

У Дзюбы, однако, семь реализованных пенальти в чемпионате России, поэтому лучшим бомбардиром турнира впервые стал Сердар Азмун, у которого только один удар с пенальти в этом сезоне.

Третьим в списке бомбардиров стал нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко, отметившийся 15 голов в 28 матчах чемпионата.