Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал информацию о возможном отмене международного сезона.

Алиев отметил, что ни в коем случае нельзя думать, будет сезон или нет. Он настраивает себя на то, что сезон будет.

«Даже если всё отменят, то я буду тренироваться. Потому что это наша жизнь», — сказал Алиев в эфире Первого канала.

Алиев заявил, что берет пример с Хабиба Нурмагомедова, который сказал, что никогда не бросает тренировки, потому что в любой момент должен быть в форме. Сезон может будет, а может не будет, но нужно всё равно всегда быть в хорошей форме.

Напомним, в 2020 году Алиев стал золотым медалистом чемпионата мира в Граце (Австрия).