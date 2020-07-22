Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил значимость для команды связки нападающих Сердар Азмун — Артем Дзюба, которая забила на двоих 34 гола «Зенит» в этом сезоне.

Семак отметил, что изначально договаривались, что оба сыграют тайм. Семак подчеркнул, что оба — молодцы в этом сезоне и сделали очень многое для команды. Самое главное, что это приносит результат.

«А мы со своей стороны думаем, как те недочеты, которые у нас есть, компенсировать за счет двух классных нападающих», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В 30-м туре Азмун догнал Дзюбу по забитым голам и был признан лучшим бомбардиром РПЛ, поскольку меньше голов забил с пенальти.