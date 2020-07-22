Форвард петербургского СКА Андрей Кузьменко рассказал о тренировочном процессе команды Валерия Брагина.

Кузьменко отметил, что все соскучились по работе и всем людям, которые работают в команде. Первые четыре дня работали на эмоциях, все занимаются в удовольствие, а нагрузки были хорошие.

«Вчера впервые лёд был. Устали, но побегали, поиграли два на два, упражнения сделали. В конце бега были, у меня ножки там в цемент превратились, а так всё отлично», – цитирует хоккеиста официальный аккаунт клуба в твиттере.

Напомним, что прошлый сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, а новый должен начаться 2 сентября 2020 года.