Подмосковные «Химки» подтвердили свое участие в РПЛ. Сердар Азмун догнал Дзюбу и стал лучшим бомбардиром сезона. Эти и другие новости среды — на Nevasport.

«Химки» выйдут в РПЛ в сезоне-2020/21

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» будут выступать в российской Премьер-лиге в сезоне-2020/21. «Только что решили, играем в РПЛ. Ребята заслужили. Доказали в ФНЛ и в Кубке, что они созрели и могут давать бой грандам», — заявил Терюшков

«Зенит» обыграл «Ростов в последнем туре

В заключительном матче чемпионата России РПЛ «Зенит» встречался с «Ростовом» в гостях. Встреча закончилась волевой победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. В первом тайме счет открыли хозяева, воспользовавшись рикошетом после удара со штрафного — отличился Зайнутдинов. Во втором тайме у «Зенита» появились на поле Сердар Азмун и Артем Дзюба. Счет сравнял Эмильяно Ригони, а победный мяч записал Сердар Азмун, забивший после паса Олега Шатова.

Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ, поскольку забил меньше голов с пенальти, чем Дзюба

Форвард «Зенита» Сердар Азмун завершил гонку бомбардиров чемпионата России-2019/20 в свою пользу. Иранец забил за «Зенит» 17-й гол в РПЛ, выйдя на замену в матче с «Ростовом». Этот мяч позволил сравняться с Артемом Дзюбой по забитым мячам. У Дзюбы, однако, семь реализованных пенальти в чемпионате России, поэтому лучшим бомбардиром турнира впервые стал Сердар Азмун, у которого только один удар с пенальти в этом сезоне.

«Зенит» объявил о приобретении форварда Вольхина

Баскетбольный клуб «Зенит» продолжает обновлять состав перед сезоном-2020/21. Сегодня «сине-бело-голубые» объявили о подписании контракта с форвардом Игорем Вольхиным. Ранее Вольхин защищал цвета подмосковных «Химок» и по итогам сезона вошел в символическую пятерку как лучший легкий форвард. Он показал самую высокую результативность среди всех российских игроков, набирая в среднем по 18 очков за матч.