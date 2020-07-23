Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца Абдулманапа.

«Тебя будет не хватать, отец, ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха», – написал Хабиб в своем Instagram.

Напомним, о смерти 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова стало известно 3 июля. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В апреле тренер был госпитализирован в Дагестане с пневмонией. Затем из-за ухудшения состояния он был спецбортом доставлен в Москву. У Абдулманапа подтвердился коронавирус, который дал осложнения на сердце. Нурмагомедов-старший находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.