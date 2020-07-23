Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, отыгравший вторую часть сезона-2019/20 за «Сочи» на правах аренды, сейчас находится в Москве.

Об этом спортсмен рассказал на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фото из столицы.

«Тут даже солнца не видно», — подписал снимок Александр.

Напомним, контракт Кокорина с «Зенитом» истекает нынешним летом. В его услугах заинтересованы сразу несколько российских клубов, в том числе петербуржцы и «Сочи». Предложение о контракте также сделали московское «Динамо» и «Рубин». Ранее СМИ писали, что Александр может стать игроком «Локомотива».

В нынешнем сезоне РПЛ Кокорин принял участие в десяти матчах, в которых стал автором семи забитых голов.