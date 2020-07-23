Новая серия игры UFC выходит уже совсем скоро — что о ней известно на данный момент?

UFC 4 можно будет купить 14 августа, игра появится на ПК, консолях PS 4 и XBox One, а также нового поколения. При предзаказе вы получите приятнейший бонус — возможность порубиться в октагоне за боксеров Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Фьюри не так давно заявлял о желании перейти в ММА, и, возможно, виртуальный трансфер — первый шаг.

Можно порадоваться за игру — в новой версии симулятора UFC 4 мы не увидим режим Ultimate Team, который так любят игроки в FIFA возрастной категории до 18 лет. Новость об отсутствии UT подтвердил творческий директор Брайан Хейс. Он отметил, что студия получила отрицательные отзывы о режиме в UFC 2 и UFC 3. По его словам, концепция Ultimate Team не совсем подходит для MMA и он не настолько интересен игрокам, как в других спортивных играх.

Благо, и без UT в игре будет много интересного. Главной особенностью новой части станет формирование собственного бойца, которое начнется сразу после запуска игры. Игрокам будет предложено создать своего персонажа, после чего с ним можно отправиться в расширенный режим карьеры. Геймер сможет выбрать стиль боя, достижения и черты характера, которые в итоге сформируют уникального персонажа, способного развиваться. Своего бойца можно будет использовать не только в карьере, но и других режимах, например, в сетевых поединках против других пользователей.

Разработчики обещают более 1600 предметов экипировки, 120 эмоций и других отличительных черт для выражения индивидуальности бойца. Кроме того, улучшен геймплей в стойке и в партере — EA обещает больший контроль над ситуацией в каждой стадии боя.

22 июля EA показал трейлер с геймплеем игры. Там нам объяснили, насколько она крута, и как были переработаны клинч, тейк-даун и граунд-энд-паунд. Из русскоязычных бойцов в трейлере появились Хабиб, Петр Ян, Александр Волков и Валентина Шевченко. Радует, что разброс бойцов будет очень большим — от Конора до Джимми Риверы.

На обложку неожиданно поместили Хорхе Масвидаля и Исраэля Адесанью — впервые за пять лет там не Конор Макгрегор. Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз выкладывал вариант с россиянином, но в EA в итоге остановились на американце и новозеландце. Оформление также необычно: раньше таких коллажей на обложках от EA не было. Насколько удивит нас сама игра, а не трейлеры и обложка, узнаем 14 августа.