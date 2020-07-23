Новый главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра рассказал о селекционной работе клуба.

По его словам, основные игроки команды находятся в процессе подписания контрактов. Тренер добавил, что «Динамо» пригласило несколько российских хоккеистов, которые уже дали согласие, а также планирует подключать молодежь.

«Рынок АХЛ нам интересен. Он перспективный, вот только непонятно, что там будет происходить в ближайшее время. Могу сказать, что игроки оттуда адекватно оценивают требования, понимают современные реалии. Могу сказать так: днём я работаю по европейскому рынку, а ночью – по североамериканскому», — заявил Скудра, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Скудра возглавлял «Торпедо» и «Трактор», но в ноябре 2019 года был уволен из челябинского клуба и с тех пор оставался без работы.

Напомним, минувший сезон КХЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Старт нового сезона запланирован на 2 сентября 2020 года. Клубы должны начать предсезонную подготовку за 45 дней до старта регулярного чемпионата.