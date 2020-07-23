Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поздравил команду с окончанием сезона, сообщает Москва.ру.

«Поздравляю всех с завершением этого сложного и уникального сезона-2019/20. Я горд, что был частью этой команды! Спасибо клубу «Спартак» и фанатам!» — написал Цорн на своей странице в «Инстаграме», прикрепив фото команды.

Напомним, Цорн был уволен из «Спартака» в начале июле. Его должность занял Шамиль Газизов, ранее работающий на аналогичном посту в «Уфе».

По итогам сезона «Спартак» расположился на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков в 30 турах. Подопечные Доменико Тедеско не пробились в еврокубки.