Пять футболистов «Рубина» покидают казанский клуб по окончании сезона-2019/20.

Как сообщает пресс-служба команды, у защитника Владимира Граната истек контракт. Защитники Константино Плиев, Пабло Сантос и Николай Поярков, а также нападающий Евгений Марков, покидают «Рубин» в связи с окончанием сроков аренды.

Плиев и Поярков вернутся в «Ростов», Марков — в «Динамо», а Сантос — в «Брагу».

Напомним, по итогам сезона-2019/20, который завершился вчера, 22 июля, «Рубин» занял десятую строчку в турнирной таблице, набрав 35 очков в 30 турах. С 2019 года команду возглавляет Леонид Слуцкий.