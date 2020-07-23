Согласно официальной статистике на четверг, 23 июля, в России зафиксированы 5 848 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 795 038, сообщает Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выздоровели 8 227 россиян, всего по выздоровлению выписаны 580 330 пациентов. 12 892 человека скончались, из них 147 — за предыдущие 24 часа.

На сегодня у 201 816 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 608 новых случаев. Всего 235 971 житель столицы заражен коронавирусом. В Московской области зафиксированы 145 новых пациентов, общее число зараженных — 62 318. В Санкт-Петербурге установлены 184 новых случая (всего 30 100).