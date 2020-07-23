Накануне боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоялась традиционная церемония взвешивания.

Вес Емельяненко оказался более чем на 20 кг вышел, чем вес Исмаилова. Так, Александр показал 117,1 кг, а Магомед — 94,6 кг.

При подготовке к поединку Исмаилову пришлось набрать 15 кг. По его мнению, непривычный вес отразится на его действиях во время боя.

«Конечно, и устаёшь быстрее, и реакция чуть медленнее. Но это ничего», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, турнир АСА 107, главным событием которого станет бой Емельяненко и Исмаилова, пройдет 24 июля в Сочи. Ранее стало известно, что состоится при пустых трибунах.