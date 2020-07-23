Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина предложила провести Олимпиаду в Токио в режиме онлайн.

Ранее стало известно, что Игры, перенесенные на следующее лето, могут либо не состояться вообще, либо пройти без зрителей.

«Соревнование вселенского масштаба, коей является Олимпиада, немыслимо без зрителей. Это ведь не только поддержка спортсменов, но и финансово-экономическая составляющая турнира», — сказала Хоркина, слова которой приводит НСН.

Она подчеркнула, что понимает опасения, возникшие у оргкомитета Олимпиады.

«И может будет логично Игры также провести онлайн или вовсе от них отказаться. Но для спортсменов, которые готовились к своей мечте, вдруг не поехать на Игры… Для кого-то они могут оказаться последними, для кого-то первыми и последними», — добавила Хоркина.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 15 миллионов, свыше 630 тысяч человек погибли, более 9 миллионов — выздоровели.