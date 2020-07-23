Полузащитник Мануэль Фернандеш и защитник Йон Гудни Фьолунсон покинули «Краснодар», сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия контракта Фернандеша истек по окончании сезона-2019/20. Трудовое соглашение Фьолусона было рассчитано до конца следующего сезона, однако стороны по обоюдному согласию решили не продолжать сотрудничество.

«ФК «Краснодар» благодарит Мануэла Фернандеша и Йона Гудни Фьолусона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» —гласит заявление клуба.

Напомним, по итогам сезона, который завершился вчера, 22 июля, «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице и вышел в квалификацию Лиги чемпионов.