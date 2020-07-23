Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже поставила обе программы на следующий сезон.

По словам Тарасовой, сейчас рано подводить какие-то итоги. Специалист добавила, что с удовольствием приходит на тренировки Медведевой и просто помогает ей с программами.

«Обе программы готовы, сейчас оттачиваем короткую. Женя восстановила все, что она делала до этого», – заявила Тарасова, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, Медведева находится в Москве, так как из-за пандемии коронавируса пока не может вернуться в Торонто. Она тренируется в ЦСКА вместе с группой Еленой Буяновой, их сотрудничество носит временный характер.

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