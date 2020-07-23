Сезон РПЛ-2019/20 разделился на две части — до паузы, связанной с коронавирусом, и после нее. Из-за застоя длиной в 3,5 месяца многим не так важно, что там было до. Надо признать, РПЛ стала интереснее после возобновления сезона. Вот пять футболистов, которые сияли особенно ярко именно начиная с июня.

Максим Глушенков

Арендованный у «Спартака» полузащитник «Крыльев» показал свой потенциал и стал лидером самарцев. 20-летний Глушенков забил три гола и отдал одну передачу в семи матчах после паузы, благодаря его действиям «КС» взяли одно очко с «Локомотивом» и обыграли «Арсенал» — Глушенков записал на свой счет победный мяч. А еще Максим блестяще отреагировал на наезд Артема Дзюбы в игре с «Зенитом»: пока тот кричал на молодого игрока, Глушенков улыбался во все зубы, даже не повернувшись к нападающему.

Евгений Луценко

Форвард «Арсенала» забивал в шести матчах подряд после перерыва. Забил бы еще в двух следующих — делил бы первое место в списке бомбардиров с Дзюбой и Азмуном, а по всем правилам был бы даже первым, так как все мячи Луценко влепил в ворота с игры.

Сердар Азмун

До перерыва иранец не был так хорош, как после. Азмун забил семь мячей в семи играх — в уме вычтем хет-трик в ворота беспомощного «Урала» прямо перед закрытием РПЛ на коронавирус, и выходит, что Сердар за остаток сезона забил столько же, сколько за предыдущий 21 матч! Неплохой финишный спурт.

Алексей Миранчук

На Алексее держится весь «Локомотив» Марко Николича. После перерыва Миранчук забил семь из девяти голов своей команды. Правда, четыре из них — с пенальти, но реализовать их непросто, что показал матч против «Сочи», где у Леши единственный раз не получилось.

Даниил Уткин

Уткин неожиданно стал получать много игрового времени, что обернулось уверенной игрой, мощными ударами и даже дублем в ворота «Зенита», а также двумя ассистами в победных матчах против «Урала» и «Ахмата». На фоне ужасного «Краснодара» Даниил выглядит обреченно, и футболисту стоит задуматься о смене команды через год, если черно-зеленые качественно не прибавят.