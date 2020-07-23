Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб по-прежнему сохраняет надежду остаться в РПЛ.

Сейчас проходит собрание клубов лиги, на котором будет обсуждаться в том числе и данный вопрос.

«Совещание идёт, на нём присутствует наш генеральный директор. Выйдет, расскажет, чем закончилось. Надежда умирает последней. Посмотрим», — сказал Андреев, слова которого приводит «Чемпионат».

Стоит отметить, что исполком РФС не собирается рассматривать вопрос расширения РПЛ до 18 команд на следующий сезон. Таким образом, в чемпионате России по-прежнему будут выступать 16 клубов.

«Оренбург» по итогам сезона-2019/20 занял последнее место турнирной таблице. Команда пропустила концовку сезона из-за коронавируса, в результате чего получила технические поражения.