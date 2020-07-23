Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на слухи о жестком противостоянии фигуристок в женском одиночном катании.

В интервью журналу «Команда России» Медведева сообщила, что соперники не используют нечестные методы борьбы и относятся друг к другу с уважением.

Евгения отметила, что смотрела фильм «Тоня против всех», в основе которого лежит реальная история. Медведева призналась, что у нее тоже спрашивали, правда ли в коньки соперницам подкладывают стекла и режут костюмы.

«На самом же деле спортсмены-соперники друг друга очень уважают. Спортивная толерантность существует уже очень много лет. Возможно, иногда это бывает наиграно, все мы люди, но нужно держать лицо», — сказала Медведева.

«Благодарность за хорошую борьбу всегда присутствует. Восходишь на пьедестал – обними соперника. Тебя обыграли? Работай больше!», — добавила россиянка.

Напомним, на данный момент Медведева находится в Москве и тренируется в ЦСКА под присмотром Елены Буяновой, так как из-за пандемии не может вернуться в Торонто.