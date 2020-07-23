Новый сезон КХЛ в реальной опасности — коронавирус напал на хоккейные клубы, когда они этого не ждали, через четыре месяца после досрочного завершения сезона.

Сначала вирус нашли у двух сотрудников «Автомобилиста», чьи имена остались неизвестными. Игроков тут же изолировали, но проблемы еще более серьезные начались в других клубах: десять зараженных в «Спартаке», семь — в ЦСКА, около десяти — в московском «Динамо», 20 — в «Авангарде». Конкретики мало, известно, что больны Сергей Шумаков и Андрей Зубарев, а инсайдеры называют фамилии Юханссона, Кемпе, Окулова, Слепышева, Попова и Телегина. также сообщается об отдельных случаях в «Витязе», «Сочи», СКА и «Ак Барсе». Инсайдов очень много, а официальной информации минимум. Вполне возможно, что во всех клубах КХЛ есть хотя бы один, но зараженный коронавирусом.

Все это намекает на перенос старта сезона КХЛ — ну, не успеют все игроки вылечиться, восстановиться, а потом еще и провести полноценный сбор до 2 сентября. Но у лиги другая позиция. А она такова, что только резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может оказать влияние на дату старта. То есть получается, чтобы все отменилось, нужно, чтобы Россия опять вышла на второе место по числу зараженных? Необходимо, чтобы каждый день прирост составлял не 6 тысяч, а все 10?

Мы и сейчас до конца не знаем, какова реальная картина с зараженными в России, а нам предлагают пустить все на самотек. Интересно, каковы будут действия КХЛ, если так называемая эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, а хоккеисты продолжат заболевать? Кем будут играть команды? Возможно, в лиге хотят пиара и много матчей по типу «Сочи» — «Ростов». Например, чтобы против здорового «Куньлуня» выходили «Омские ястребы» и проигрывали с двузначным счетом.

Если ситуация по заболеваниям внутри клубов КХЛ не улучшится, то и лиге, и клубам придется не только договориться о переносе старта, но и начать вести более открытое общение в соцсетях на тему заразившихся игроков. Скрывать, кто представляет опасность, а кто здоров, неэтично — так (за редким исключением) не делают даже в российском футболе.