Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на инициативу болельщиков клуба, которые начали сбор средств для оплаты штрафа футболиста.

В «Твиттере» красно-белых было опубликовано видеообращение Ещенко, узнавшего, что фанаты собирают деньги за его дисквалификацию.

«Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы для медведей. Пусть мишек будет больше!» — заявил футболист.

Напомним, после матча с «Зенитом» в полуфинале Кубка России Ещенко прошел по полю в футболке с изображением медведя в костюме и надписью «… вам А». Таким образом он ответил на высказывание гендиректора «сине-бело-голубых» Александра Медведева.

Медведев ранее пошутил, что Артем Дзюба и Сердар Азмун, сымитировавшие половой акт в раздевалке, показали, что будет со «Спартаком» в кубковой встрече. За это функционер был оштрафован.