Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счет чего команде удалось прибавить в концовке сезона.

«Мы стали качественнее играть после паузы, а именно после «Зенита». Многие говорят, что куда-то я, там, уехал, что-то произошло… У меня самая главная оценка была… Я честно сказал себе и руководству, что если я мешаю развитию этих футболистов, тогда мне надо честно признаться в этом, что что-то идет не так», — заявил Гончаренко в интервью на канале ЦСКА в Youtube.

По словам специалиста, после этого команда стала по-другому располагаться в атаке, более дозировано идти в прессинг и в результате улучшила игру. Гончаренко обратил внимание на то, что лучше проявлять себя стали Никола Влашич и Федор Чалов. Команда с оптимизмом смотрит в следующий сезон, подчеркнул тренер.

Напомним, сезон-2019/20 завершился в среду, 22 июля. ЦСКА занял четвертое место, набрав 50 очков после 30 матчей.