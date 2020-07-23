«Крылья Советов» сообщили о расставании с голкипером Сергеем Рыжиковым, срок действия контракта которого истек.

Накануне самарская команда провела заключительную в сезоне тренировку, перед началом которой игроки и тренерский штаб поблагодарили Рыжикова за проделанную работу.

«Сергей покидает «Крылья» в связи с окончанием срока контракта», — гласит заявление на сайте клуба.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России Рыжиков отыграл 19 матчей, шесть из которых провел на ноль. Волжский клуб занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.

Рыжиков защищал цвета «Крыльев Советов» с сезона-2018/19.