Унаи Эмери стал новым главным тренером «Вильярреала», гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Сообщается, что специалист подписал соглашение сроком на три сезона — до лета 2023 года. У руля команды он сменил Хавьера Кальеху, который три дня назад был уволен.

Последним клубом, который возглавлял Эмери, был лондонский «Арсенал». Специалист отработал в команде полтора года, но в прошлом году был отправлен в отставку. Ранее Унаи возглавлял «Севилью», «Валенсию», «Пари Сен-Жермен», а в 2012 году работал в московском «Спартаке».

«Вильярреал» по итогам сезона занял пятое место в турнирной таблице и вышел в Лигу Европы.