Елизавета Апушкина, вдова российского боксёра Максима Дадашева, рассказала, как пережила трагедию. Год назад, 23 июля 2019-го, боксер скончался от травм, полученных в поединке против Субриэля Матиаса.

«Сначала я не хотела применять серьёзные препараты, но потом у меня начались ужасные панические атаки. Я не могла дышать, где-то три месяца просыпалась каждую ночь как по будильнику», — сказала Апушкина, слова которой приводит РИА «Новости».

Елизавета призналась, что её организм перестал справляться, поэтому на протяжении двух месяцев ей пришлось принимать сильные антидепрессанты.

Также Апушкина сообщила, что на левой стороне у нее появился ангионевротический отец, который сохраняется до сих пор. В связи с этим она прошла обследование, но результаты анализов оказались отличными.

«Сказали, что это психосоматика, всё от нервов. Как лечить, никто не знает», — пояснила Апушкина.