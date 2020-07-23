Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги сезона-2019/20, который завершился в среду, 22 июля.

«Хочу поблагодарить команду, ребят. Они сделали всё, что могли и что в их силах. Поверьте мне, больше они просто не могли. И, конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков», — сказал Карпин, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Напомним, «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице и вышел в Лигу Европы. В 30 турах команда набрала 45 очков. От выхода в Лигу чемпионов подопечных Карпина отделили 7 баллов.

«Ростов» одержал 12 побед в сезоне, девять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.