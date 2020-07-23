Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что команда планирует точечные усиления.

Он отметил, что в минувшем сезоне команда была обновлена, многие футболисты получили игровую практику и теперь понимают, как бороться за более высокие места. По его мнению, в прошлом и позапрошлом годах еще тянулся шлейф предыдущего состава, в котором были братья Березуцкие, Игнашевич и Головин.

«Теперь делаем всё возможное, чтобы усилить команду. У нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилиться точечно. У нас есть некоторые позиции, которые просто нуждаются в усилении», — сказал Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам сезона-2019/20 ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице и вышел в Лигу Европы.