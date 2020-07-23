Нападающий «Бордо» Франсуа Камано попал в сферу интересов московского «Локомотива». По информации L’Équipe, клубы уже обсуждают возможность трансфера.

В феврале Камано имел возможность перейти в другой российский клуб — «Краснодар», однако отклонил предложение.

Действующий контракт спортсмена с «Бордо» закончится 30 июня 2021 года. Его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Камано отыграл 12 матчей в составе «Бордо» и стал автором одного забитого гола. В общей сложности он провел 139 матчей за команду. Игрок также вызывается в сборную Гвинеи, за которую забил 6 мячей в 32 встречах.