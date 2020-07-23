Спустя пять лет «Зениту» может прилететь неплохая ответочка за Дзюбу: появилась информация, что Александр Кокорин может перейти в «Спартак». Это звучало бы как бред, если бы не одно: никто ничего не отрицает.

Новый генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов, видимо, понял, что теперь он может покупать в свою команду не только тиллей, бизяков и прочих вобмергардов за копейки, но и футболистов с именем, зарплата которых равна всему бюджету «Уфы». Поэтому Газизов на вопрос о Кокорине ответил, что он клевый игрок. Что это значит, не знает, вероятно, и сам Камиль Шамилевич, ведь решение о таком переходе принимать будет явно не он один. Сам Кокорин тоже не стал отнекиваться и говорить, что ни в какой «Спартак» он не перейдет. На вопрос было ли предложение, Александр сказал, что пока ничего не может ответить.

Трансфер Кокорина «Спартак» — это очень интересно для всех, кроме фанатов красно-белых и «Зенита». Для них такой переход — новая глава в саге о ненависти и презрении друг к другу. Однако для петербуржцев этот вариант будет трагичным: потенциальный (а недавно и реальный) лидер команды ушел в стан злейшего врага даром. «Зенит» наверняка будет предлагать Кокорину очень много денег, лишь бы тот остался. Не исключено, что такой слух появился искусственно, чтобы Саше в Петербурге организовали контракт пожирнее.

Если же все не на пустом месте, а Кокорин правда не хочет больше оставаться в «Зените» при нынешнем руководстве, то Федуну придется хорошо раскошелиться. Говорят, что нападающий хочет 10 млн за три года. И так немало, но за трансфер в «Спартак» он может потребовать и больше. Потому что в этом клубе его не встретят как своего и не будут боготворить после первого же гола, как Андре Шюррле. Кокорин пришел из «Зенита», а значит, он ничем не отличается от Дзюбы или Быстрова, и в случае чего легко может последовать в обратном направлении.

С приходом Кокорина атака «Спартака» станет на две головы сильнее — это факт. Если Александр умудрялся делать красоту в паре с Заболотным, то что будет, когда он сыграется с Джорданом Ларссоном и Зелимханом Бакаевым? Если Александр сработается с Тедеско, а немец перестанет хандрить, «Спартак» с Кокориным и еще парой хороших приобретений уже в новом сезоне сможет побороться за топ-4.