Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что баннер фанатов с изображением Леонида Федуна изначально выглядел по-другому.

По словам Медведева, клубом был согласован баннер, очень похожий на тот, который зрители растянули на матче против «Спартака», однако по содержанию он был совсем иным.

«Там тоже был телевизор, но в нём было изображение нашего стадиона, на который через экран телевизора смотрят, так сказать «удалённо», болельщики «Спартака». Мы ничего оскорбительного или предосудительного в этом баннере не увидели, так – лёгкая ирония по поводу истерики о выборе места проведения матча», — заявил Медведев, слова которого приводит Metaratings.

Он подчеркнул, что для клуба стало неожиданностью то, что центральная часть баннера была изменена. Сейчас ведется внутреннее расследование, затем инцидент будет рассмотрен на заседании КДК.

Напомним, на скандальном баннере Федун был представлен в роли героя сериала «Черное зеркало» с указанием конкретного эпизода, в котором премьер-министр Великобритании в прямом эфире совокупляется со свиньей.