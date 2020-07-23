Мирча Луческу стал главным тренером киевского «Динамо», сообщает ТК «Санкт-Петербург».

Румынский специалист подписал контракт сроком на два сезона с возможностью продления еще на один год.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он возглавлял с 2017 по 2019 год. Специалист наиболее известен по работе в «Шахтере», который является принципиальным соперником киевского «Динамо». Румынский тренер проработал в донецком клубе 12 лет — с 2004 по 2016 год.

Также Луческу известен по петербургскому «Зениту», который возглавлял в период с 2016 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что стать новым главным тренером «Динамо» может бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин, летом покинувший московский клуб.