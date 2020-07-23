Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник «Спартака» Андрей Ещенко подарил «сине-бело-голубым» свою скандальную футболку с медведем.

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что сам футболист объяснил свой поступок следующим образом: «надеть майку его попросила жена, ведь он очень любит медведей».

Медведев отметил, что если Ещенко также послушно выполняет просьбы супруги по хозяйству, то ей очень повезло. Он добавил, что на аукцион, по всей видимости, выставлена не та футболка, которая была на игроке, а ее аналоги, выпущенные для всей команды.

«А ту конкретно Ещенко оставил в раздевалке после матча в качестве подарка. Можем и её передать для благотворительных целей тоже. Потому что благотворительность – дело хорошее», — сказал Медведев, слова которого приводит Metaratings.